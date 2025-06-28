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27 июня, 23:47

Маск рассказал, как Tesla впервые сама приехала к хозяину прямиком с завода

Маск рассказал о первой самоуправляемой доставке клиенту Tesla Model Y

Tesla Model Y. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kittyfly

Tesla Model Y. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kittyfly

Американский миллиардер Илон Маск сообщил о первой самоуправляемой доставке электромобиля Tesla Model Y от завода к клиенту.

«Первая полностью автономная доставка Tesla Model Y с завода до дома клиента через весь город, включая автомагистрали, была завершена на день раньше запланированного срока!» — написал Маск на своей странице в Х.

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Он поздравил команду Tesla с успешной разработкой программного обеспечения и микросхем для искусственного интеллекта.

Ранее Маск поделился видео с танцующим роботом-гуманидом Optimus от Tesla. Бизнесмен подчеркнул, что запись сделали в реальном времени и он постарался показать некоторые этюды.

Лия Мурадьян
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