Маск рассказал, как Tesla впервые сама приехала к хозяину прямиком с завода
Маск рассказал о первой самоуправляемой доставке клиенту Tesla Model Y
Tesla Model Y. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kittyfly
Американский миллиардер Илон Маск сообщил о первой самоуправляемой доставке электромобиля Tesla Model Y от завода к клиенту.
«Первая полностью автономная доставка Tesla Model Y с завода до дома клиента через весь город, включая автомагистрали, была завершена на день раньше запланированного срока!» — написал Маск на своей странице в Х.
Он поздравил команду Tesla с успешной разработкой программного обеспечения и микросхем для искусственного интеллекта.
Ранее Маск поделился видео с танцующим роботом-гуманидом Optimus от Tesla. Бизнесмен подчеркнул, что запись сделали в реальном времени и он постарался показать некоторые этюды.