Маск рассказал, как Tesla впервые сама приехала к хозяину прямиком с завода

Американский миллиардер Илон Маск сообщил о первой самоуправляемой доставке электромобиля Tesla Model Y от завода к клиенту.

«Первая полностью автономная доставка Tesla Model Y с завода до дома клиента через весь город, включая автомагистрали, была завершена на день раньше запланированного срока!» — написал Маск на своей странице в Х.

Он поздравил команду Tesla с успешной разработкой программного обеспечения и микросхем для искусственного интеллекта.