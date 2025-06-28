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27 июня, 22:00

Bild: Германия подняла истребители из-за российского Ил-20М на радарах НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Военно-воздушные силы Германии подняли истребители в ответ на появление российского самолёта Ил-20М над Балтийским морем. Об этом сообщает газета Bild, ссылаясь на собственные источники.

В пятницу, 27 июня, в 09:02 по местному времени радары НАТО обнаружили Ил-20М. Источники утверждают, что он вылетел из Калининграда и находился в международном воздушном пространстве.

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В 09:32 с авиабазы в Лаге для перехвата российского самолёта в воздух подняли два истребителя Eurofighter. Журналисты уточняют, что они установили визуальный контакт с Ил-20М на расстоянии 100 километров от побережья Германии. Самолёт продолжал двигаться на запад, в 40 километрах от острова Узедом изменил курс на север. При этом он не нарушил воздушное пространство Германии.

Ранее появилось сообщение, что Россия вывела на пусковые позиции стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3. Это стало причиной значительной тревоги на территории Украины.

Лия Мурадьян
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