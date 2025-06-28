В японском городе Осака нашли мёртвой 50-летнюю россиянку со следами побоев

В городе Осака (западная Япония) обнаружено тело 50-летней гражданки России. Как сообщает агентство Kyodo, женщина была найдена в своей съёмной квартире с многочисленными следами побоев и кровоподтёками на лице и теле.

Инцидент был зарегистрирован после обращения мужа погибшей в полицию. Мужчина сообщил правоохранителям, что несколько дней не мог связаться с супругой Еленой Ито, после чего лично приехал проверить её квартиру, где и обнаружил тело.

Обследование места происшествия показало, что входная дверь была заперта, а ценные вещи в квартире остались нетронутыми. Японская полиция рассматривает версию убийства.