Подводную лодку с 3,5 тоннами кокаина на борту задержали ВМС Мексики

Военно-морские силы Мексики перехватили подводную лодку, принадлежащую наркоторговцам. На борту находилось 3,5 тонны кокаина. Об этом сообщил министр общественной безопасности и защиты граждан Омар Гарсиа Харфуш в социальной сети X.

«Министерство ВМС перехватило полупогружное судно у берегов штата Герреро, на борту которого находилось более 3,5 т кокаина. Были задержаны трое иностранных граждан», — написал он.

Гарсиа Харфуш отметил, что перехват лодки нанёс организованной преступности ущерб в размере 800 миллионов песо, что соответствует 42,5 миллиона долларов. Это предотвратило поступление более семи миллионов доз наркотика на улицы. С октября 2024 года мексиканские власти изъяли у наркоторговцев 44,8 тонны кокаина.