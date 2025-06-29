Верёвка, шайба и магнит: Российские военные разработали уникальный ловитель дронов ВСУ

Российские бойцы начали применять нестандартное решение для противодействия украинским беспилотникам. Как сообщает SHOT, военные создали уникальный «ловитель коптеров», используя дрон-перехватчик, верёвку с металлической гайкой, шайбой и магнитом.

Армия России уничтожает вражеские беспилотники с помощью верёвки. Видео © Telegram / SHOT

Всё это соединили и сделали необычную конструкцию. «Мавик» подлетает к дрону ВСУ, цепляет его лопасти верёвкой — и «птичка» идёт в пике. Дроны на передовую российским военным доставляет Народный фронт.