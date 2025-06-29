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29 июня, 15:12

Верёвка, шайба и магнит: Российские военные разработали уникальный ловитель дронов ВСУ

SHOT: Армия России уничтожает беспилотники ВСУ с помощью верёвки

Российские бойцы начали применять нестандартное решение для противодействия украинским беспилотникам. Как сообщает SHOT, военные создали уникальный «ловитель коптеров», используя дрон-перехватчик, верёвку с металлической гайкой, шайбой и магнитом.

Армия России уничтожает вражеские беспилотники с помощью верёвки. Видео © Telegram / SHOT

Всё это соединили и сделали необычную конструкцию. «Мавик» подлетает к дрону ВСУ, цепляет его лопасти верёвкой — и «птичка» идёт в пике. Дроны на передовую российским военным доставляет Народный фронт.

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Ранее российские инженеры испытали передовые лазерные комплексы, которые в будущем интегрируют в единую систему ПВО. Они будут использоваться для борьбы с беспилотниками.

Обложка © Telegram / SHOT

Артём Гапоненко
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