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28 июня, 04:54

Юра Борисов исполнит роль Гамлета в новом спектакле МХТ имени Чехова

Юра Борисов. Обложка © Life.ru

Юра Борисов. Обложка © Life.ru

Российский актёр Юра Борисов сыграет главную роль в спектакле «Гамлет», который готовит Московский художественный театр (МХТ) имени Чехова. Режиссёром постановки выступит Андрей Гончаров. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Премьера спектакля запланирована на следующий сезон и пройдёт на основной сцене МХТ. Информацию о проекте озвучил Константин Хабенский во время вечера из цикла «Художественный разговор с художественным руководителем». Ожидается, что новая интерпретация классической пьесы привлечёт внимание зрителей и поклонников театрального искусства.

Играет «‎хорошего русского»: Юра Борисов получил главную роль в голливудском фильме
Играет «‎хорошего русского»: Юра Борисов получил главную роль в голливудском фильме

Ранее Life.ru писал, что Юру Борисова пригласили стать членом Американской киноакадемии. Именно эта организация вручает престижную премию «Оскар».

Юния Ларсон
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