Юра Борисов исполнит роль Гамлета в новом спектакле МХТ имени Чехова

Российский актёр Юра Борисов сыграет главную роль в спектакле «Гамлет», который готовит Московский художественный театр (МХТ) имени Чехова. Режиссёром постановки выступит Андрей Гончаров. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Премьера спектакля запланирована на следующий сезон и пройдёт на основной сцене МХТ. Информацию о проекте озвучил Константин Хабенский во время вечера из цикла «Художественный разговор с художественным руководителем». Ожидается, что новая интерпретация классической пьесы привлечёт внимание зрителей и поклонников театрального искусства.