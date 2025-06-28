Юра Борисов исполнит роль Гамлета в новом спектакле МХТ имени Чехова
Юра Борисов. Обложка © Life.ru
Российский актёр Юра Борисов сыграет главную роль в спектакле «Гамлет», который готовит Московский художественный театр (МХТ) имени Чехова. Режиссёром постановки выступит Андрей Гончаров. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
Премьера спектакля запланирована на следующий сезон и пройдёт на основной сцене МХТ. Информацию о проекте озвучил Константин Хабенский во время вечера из цикла «Художественный разговор с художественным руководителем». Ожидается, что новая интерпретация классической пьесы привлечёт внимание зрителей и поклонников театрального искусства.
Ранее Life.ru писал, что Юру Борисова пригласили стать членом Американской киноакадемии. Именно эта организация вручает престижную премию «Оскар».