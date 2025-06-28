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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
28 июня, 03:36

Раненые ВСУшники молили о помощи во всех кабинетах Конгресса после начала конфликта

Сенатор Грин: Боевики ВСУ ходили по конгрессу США и молили о помощи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bill Perry

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bill Perry

Конгрессвумен США Марджори Тэйлор Грин в интервью журналисту Такеру Карлсону рассказала, что после начала специальной военной операции (СВО) боевики ВСУ посещали Конгресс и просили о помощи.

По словам Грин, украинские военные заходили во все кабинеты и «молили о помощи».

«Когда конфликт только начался, не прошло и месяца, как по коридорам Конгресса уже ходили раненые украинцы на костылях и в военной форме», — сказала она.

Сенатор добавила, что количество проукраинской пропаганды в американском Конгрессе значительно увеличилось.

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Лия Мурадьян
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