Раненые ВСУшники молили о помощи во всех кабинетах Конгресса после начала конфликта
Сенатор Грин: Боевики ВСУ ходили по конгрессу США и молили о помощи
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Конгрессвумен США Марджори Тэйлор Грин в интервью журналисту Такеру Карлсону рассказала, что после начала специальной военной операции (СВО) боевики ВСУ посещали Конгресс и просили о помощи.
По словам Грин, украинские военные заходили во все кабинеты и «молили о помощи».
«Когда конфликт только начался, не прошло и месяца, как по коридорам Конгресса уже ходили раненые украинцы на костылях и в военной форме», — сказала она.
Сенатор добавила, что количество проукраинской пропаганды в американском Конгрессе значительно увеличилось.
Ранее президент США Дональд Трамп обсудил возможность поставки Украине снарядов для американских зенитных ракетных комплексов Patriot. На вопрос об отправке ракет Киеву он ответил, что сможет это сделать.