Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июня, 06:03

Девушка из Чебоксар чуть не лишилась глаза, когда ловила букет невесты

Во время свадебного торжества в Чебоксарах произошёл пугающий инцидент. Как сообщает SHOT, 25-летняя Виктория, участвуя в традиционном ритуале ловли букета невесты, получила серьёзную травму глаза.

Девушка из Чебоксар чуть не лишилась глаза, когда ловила букет невесты. Видео © Telegram / SHOT

Из-за низких потолков невеста пульнула цветы не над головой, а сразу в толпу жаждущих выскочить замуж. Стебли залетели Виктории прямо в глаз. Пострадавшая уехала со свадьбы на скорой, в больнице ей диагностировали травму конъюнктивы и ссадину роговицы.

Жительница Перми получила пулю в глаз во время вечерней пробежки
Жительница Перми получила пулю в глаз во время вечерней пробежки

Ранее ужасный инцидент случился с 35-летним рыбаком из Набережных Челнов, который почти лишился зрения после того, как упал на острый сучок. Он отправился на рыбалку с товарищами в окрестностях посёлка Сосновый Бор, но его отдых неожиданно превратился в настоящую катастрофу.

Обложка © Telegram / SHOT

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Только на Life
  • Чувашская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar