Во время свадебного торжества в Чебоксарах произошёл пугающий инцидент. Как сообщает SHOT, 25-летняя Виктория, участвуя в традиционном ритуале ловли букета невесты, получила серьёзную травму глаза.

Девушка из Чебоксар чуть не лишилась глаза, когда ловила букет невесты. Видео © Telegram / SHOT

Из-за низких потолков невеста пульнула цветы не над головой, а сразу в толпу жаждущих выскочить замуж. Стебли залетели Виктории прямо в глаз. Пострадавшая уехала со свадьбы на скорой, в больнице ей диагностировали травму конъюнктивы и ссадину роговицы.