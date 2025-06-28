Отечественный щит: Запрет на зарубежную обработку данных вступает в силу с 1 июля

С 1 июля 2025 года в России вступает в действие законодательное ограничение, запрещающее хранение и обработку персональных данных граждан на иностранных серверах. Все операции с такими сведениями теперь обязаны проводиться исключительно внутри страны, что закреплено в обновлённой редакции закона «О персональных данных», опубликованной на официальном портале правовой информации. Об этом рассказал РИА «Новости» руководитель юридического департамента компании «МТС Линк» Александр Кирсанов.

По его словам, после внедрения поправок регулятор усилит контроль над тем, каким организациям бизнес доверяет обработку данных россиян. Использование зарубежных платформ для аналитических задач станет практически невозможным.

Ранее операторы имели возможность сохранять информацию на российских серверах, а затем передавать её иностранным компаниям для последующего анализа. Новые правила полностью исключают любые операции с персональными данными россиян с применением зарубежных хранилищ — включая передачу, систематизацию, обновление и извлечение.

Таким образом, изменения направлены на повышение безопасности и конфиденциальности личной информации граждан, а также на усиление суверенитета цифрового пространства России. Компании вынуждены будут адаптировать свои процессы и инфраструктуру, чтобы соответствовать новым требованиям законодательства.