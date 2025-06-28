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28 июня, 06:53

Военный блогер провёл подсчёт погибших бойцов ВСУ через некрологи

Военблогер Татаринов: На Украине было выложено 624 тысячи некрологов бойцам ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

С начала специальной военной операции на Украине было опубликовано около 624 тысяч некрологов, посвящённых военнослужащим ВСУ. Об этом рассказал Kp.ru военный блогер и Руслан Татаринов, который использует специализированные программы для учёта и анализа потерь украинской армии

По его словам, эта цифра охватывает период с июня 2022-го по июнь 2025 года и отражает количество опубликованных по всей территории Украины сообщений о погибших бойцах. Однако реальное число жертв может быть значительно выше, так как существуют случаи, когда погибшие остаются без официальных некрологов.

«Подсчёт был сделан на 25 июня 2025 года. Сколько у них на самом деле ещё где-то лежит, без некрологов – неизвестно», – отметил блогер в беседе с Радио «Комсомольская правда»

Таким образом, опубликованные данные дают лишь частичное представление о масштабах человеческих жертв в ходе конфликта, подчёркивая сложность и неоднозначность оценки реальных потерь украинских ВС.

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Ранее ветеран спецоперации рассказал, что украинские солдаты работают на износ, пытаясь закрывать дыры в личном составе ВСУ. Наиболее боеспособные части противник перебрасывает на самые горячие участки, но эффективность у этого довольно низкая.

Владимир Озеров
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