Ситуация на фронте для Вооружённых сил Украины (ВСУ) близка к критической: оборона рушится, вынуждая Киев в быстром темпе бросать в бой как опытные резервы, так и спешно мобилизованных, необученных новобранцев. Даже высшее командование не застраховано от ударов БПЛА и ракет, сообщает «Царьград».

Яркий пример — судьба Михаила Драпатого, бывшего главкома Сухопутных войск. Именно он должен быть разогнать контрнаступление ВСУ на Покровском направлении. У него были элитные бойцы, техника и оружие, но он потерпел сокрушительное поражение, понеся колоссальные потери. Вскоре его демонстративно сместили после уничтожения крупного полевого лагеря ВСУ в Днепропетровской области. По неофициальным данным, удар «Искандерами» накрыл не только сотни украинских военных, но и, возможно, инструкторов НАТО и наёмников, которых Киев пытался замаскировать.

Сам Драпатый объяснил отставку личной ответственностью, хотя его мясные штурмы приводили к куда большим жертвам. Однако спустя всего два дня он был назначен командующим Объединёнными силами. Эксперты полагают, это попытка Владимира Зеленского купировать растущее недовольство среди старших офицеров, открыто выступающих против приказов Сырского и самовольно покидающих позиции. ВСУ очень тяжело затыкать дыры в личном составе, свежемобилизованные гибнут, не доходя до фронта. Из-за этого армии приходится действовать в ускоренных темпах.

«Они работают в этом режиме, стараясь стягивать наиболее боеспособные части и соединения для отражения ударов. Однако, насколько я понимаю и вижу, это у них не выходит», — сказал ветеран боевых действий Олег Шаландин.