«Выходят по вечерам»: Наёмники ВСУ стали прятаться по норам в Киеве, опасаясь ударов ВС РФ
Эксперт Киселёв: Наёмники ВСУ осознали, что являются законными целями ВС России
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Массированные удары по Киеву в ночь на 10 июня нанесли критический урон оборонным мощностям украинской столицы. Основной целью стали объекты, обеспечивающие логистику и производство беспилотных летательных аппаратов. При этом наёмники теперь стараются не показываться на виду, сообщает военный эксперт Виталий Киселёв в беседе с «Царьградом».
Специалист подтвердил, что атаки были сосредоточены на ключевой инфраструктуре снабжения ВСУ. По его словам, поражены не только склады с боеприпасами, но и центры сборки дронов, что существенно ограничит возможности Украины по проведению дальнейших операций.
Примечательным следствием ударов стало резкое изменение поведения иностранных наёмников. Если ранее они свободно перемещались по городу в военной форме, то теперь их присутствие стало незаметным.
«Как сообщают наши партизаны, если раньше в дневное время большое количество иностранцев были в военной форме и свободно перемещались, то сегодня это не наблюдается. Только в вечернее время и только по гражданке [одеты]», — сказал собеседник издания.
По словам эксперта, это свидетельствует о том, что после серии точных попаданий наёмники осознали себя законными целями и приняли меры предосторожности.
Всё чаще поездка на Украину для наёмников стала заканчиваться смертью, что и сами они прекрасно понимают. Ранее военный специалист из Финляндии призвал своих сограждан не ехать сражаться в рядах ВСУ, поскольку эта страна станет их могилой.