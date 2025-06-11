«Выходят по вечерам»: Наёмники ВСУ стали прятаться по норам в Киеве, опасаясь ударов ВС РФ

Массированные удары по Киеву в ночь на 10 июня нанесли критический урон оборонным мощностям украинской столицы. Основной целью стали объекты, обеспечивающие логистику и производство беспилотных летательных аппаратов. При этом наёмники теперь стараются не показываться на виду, сообщает военный эксперт Виталий Киселёв в беседе с «Царьградом».

Специалист подтвердил, что атаки были сосредоточены на ключевой инфраструктуре снабжения ВСУ. По его словам, поражены не только склады с боеприпасами, но и центры сборки дронов, что существенно ограничит возможности Украины по проведению дальнейших операций.

Примечательным следствием ударов стало резкое изменение поведения иностранных наёмников. Если ранее они свободно перемещались по городу в военной форме, то теперь их присутствие стало незаметным.

«Как сообщают наши партизаны, если раньше в дневное время большое количество иностранцев были в военной форме и свободно перемещались, то сегодня это не наблюдается. Только в вечернее время и только по гражданке [одеты]», — сказал собеседник издания.

По словам эксперта, это свидетельствует о том, что после серии точных попаданий наёмники осознали себя законными целями и приняли меры предосторожности.