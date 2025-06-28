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Регион
28 июня, 07:29

«Клуб Зеленского»: Нарколог объяснил пугающую мимику премьер-министра Италии

Психиатр Шуров заподозрил премьера Италии Мелони в приёме психостимуляторов

Джорджа Мелони. Обложка © X / Giorgia Meloni

Джорджа Мелони. Обложка © X / Giorgia Meloni

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони демонстрировала на пресс-конференции на саммите НАТО поведение, характерное для людей, принимающих психостимуляторы, обратил внимание психиатр-нарколог Василий Шуров. Он указал на такие признаки, как расширенные зрачки, гиперактивная мимика и ускоренная речь. Эксперт подчеркнул, что политик находилась в неадекватном состоянии.

«Естественно, я, как нарколог, вижу здесь применение серьёзного допинга, поэтому можно констатировать, что в клубе имени Владимира Зеленского официально появился ещё один участник», — отметил собеседник NEWS.ru.

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Напомним, Мелони вызвала многочисленные вопросы у пользователей Сети после странного интервью на саммите НАТО, проходившем 24 и 25 июня в Гааге. Премьер Италии странно закатывала и выпучивала глаза, кривила губами и фыркала. Ролик разошёлся в соцсетях, после чего политика причислили к команде «любителей наркоты» Макрона.

Борис Эльфанд
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