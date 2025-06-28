«Клуб Зеленского»: Нарколог объяснил пугающую мимику премьер-министра Италии
Психиатр Шуров заподозрил премьера Италии Мелони в приёме психостимуляторов
Джорджа Мелони. Обложка © X / Giorgia Meloni
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони демонстрировала на пресс-конференции на саммите НАТО поведение, характерное для людей, принимающих психостимуляторы, обратил внимание психиатр-нарколог Василий Шуров. Он указал на такие признаки, как расширенные зрачки, гиперактивная мимика и ускоренная речь. Эксперт подчеркнул, что политик находилась в неадекватном состоянии.
«Естественно, я, как нарколог, вижу здесь применение серьёзного допинга, поэтому можно констатировать, что в клубе имени Владимира Зеленского официально появился ещё один участник», — отметил собеседник NEWS.ru.
Напомним, Мелони вызвала многочисленные вопросы у пользователей Сети после странного интервью на саммите НАТО, проходившем 24 и 25 июня в Гааге. Премьер Италии странно закатывала и выпучивала глаза, кривила губами и фыркала. Ролик разошёлся в соцсетях, после чего политика причислили к команде «любителей наркоты» Макрона.