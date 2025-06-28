Премьер-министр Италии Джорджа Мелони демонстрировала на пресс-конференции на саммите НАТО поведение, характерное для людей, принимающих психостимуляторы, обратил внимание психиатр-нарколог Василий Шуров. Он указал на такие признаки, как расширенные зрачки, гиперактивная мимика и ускоренная речь. Эксперт подчеркнул, что политик находилась в неадекватном состоянии.

«Естественно, я, как нарколог, вижу здесь применение серьёзного допинга, поэтому можно констатировать, что в клубе имени Владимира Зеленского официально появился ещё один участник», — отметил собеседник NEWS.ru.