HIMARS ВСУ дважды промахнулся по бойцам спецназа «Ахмат», допустив одну ошибку

Украинские ВС пытались накрыть группу спецназа «Ахмат» с помощью ракетных комплексов HIMARS. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«И ракетами по нам буквально недавно ударили — двумя HIMARS, по точке, где находились наши ребята», — заявил командир спецназа.

Однако дерзкая попытка не помогла ВСУ достичь цели. Генерал отметил, что при подготовке удара украинские военные допустили ошибку в расчётах, из-за чего ракеты не попали в цель и были потрачены впустую. Все бойцы спецназа остались невредимы.