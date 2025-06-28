HIMARS ВСУ дважды промахнулся по бойцам спецназа «Ахмат», допустив одну ошибку
Алаудинов: ВСУ пытались убить бойцов спецназа «Ахмат» с помощью HIMARS
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Украинские ВС пытались накрыть группу спецназа «Ахмат» с помощью ракетных комплексов HIMARS. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«И ракетами по нам буквально недавно ударили — двумя HIMARS, по точке, где находились наши ребята», — заявил командир спецназа.
Однако дерзкая попытка не помогла ВСУ достичь цели. Генерал отметил, что при подготовке удара украинские военные допустили ошибку в расчётах, из-за чего ракеты не попали в цель и были потрачены впустую. Все бойцы спецназа остались невредимы.
Ранее Апти Алаудинов заявил, что украинские Вооружённые силы ставят себе в приоритет уничтожение бойцов спецназа «Ахмат». По его словам, СБУ тратят большие деньги на попытки ликвидации командиров и солдат подразделения.