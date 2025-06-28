Полиция продолжает патрулировать территорию у дома погибшей в Осаке россиянки

В городе Осаке в Японии у дома, где проживала погибшая 50-летняя россиянка Елена Ито, находятся несколько автомобилей следователей, а вход огорожен лентой. Внутрь здания никого не пускают, сообщает РИА «Новости».

Дом находится на небольшой улице в районе Нанива, недалеко от станции Эбисутё. В настоящее время дорога пустая, прохожих и журналистов нет. Обстановка у дома также спокойная, усиленное патрулирование полиции в районе не наблюдается.