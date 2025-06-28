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28 июня, 07:57

Полиция продолжает патрулировать территорию у дома погибшей в Осаке россиянки

В Японии наблюдается спокойная обстановка возле дома погибшей россиянки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zag Advertising

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zag Advertising

В городе Осаке в Японии у дома, где проживала погибшая 50-летняя россиянка Елена Ито, находятся несколько автомобилей следователей, а вход огорожен лентой. Внутрь здания никого не пускают, сообщает РИА «Новости».

Дом находится на небольшой улице в районе Нанива, недалеко от станции Эбисутё. В настоящее время дорога пустая, прохожих и журналистов нет. Обстановка у дома также спокойная, усиленное патрулирование полиции в районе не наблюдается.

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Напомним, что 28 июня стало известно о смерти 50-летней россиянки, тело гражданки обнаружили в райне западной Японии. Женщину обнаружили в съёмной квартире с многочисленными следами побоев и кровоподтёками на лице и теле. В полицию обратился муж Елены, он не мог связаться с супругой. Правоохранители рассматривают версию убийства.

Наталья Афонина
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