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28 июня, 08:57

Паника окутала Францию из-за появившихся в стране приложений для заказных убийств

Le Monde: Франция столкнулась с «уберизацией», там создали сервисы для убийств

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Во Франции наблюдается тревожная трансформация наркосетей: они перешли к новым, сложнее отслеживаемым методам распространения. Эта ситуация привела к появлению заказных убийств, предлагаемых как часть их услуг, пишет Le Monde.

После пандемии CoViD-19 наркоторговля перешла на использование обычных служб доставки, что значительно усложнило работу правоохранительных органов. Торговля осуществляется через менеджеров, связывающих клиентов с курьерами, оставляющими заказы бесконтактным способом. Даже при попытках выйти на менеджеров силовики сталкиваются с удаляемыми переписками и зашифрованными сообщениями.

Законодательные ограничения на мониторинг онлайн-коммуникаций без веских оснований лишь усугубляют проблему. Крайне опасным развитием стало превращение наркосетей в платформу для найма убийц, что приобретает все большую популярность во Франции и представляет угрозу для других стран.

«Дозорные, поставщики и продавцы, известные под общим названием «джобберы» или в последнее время — как «стрелки», — наёмные убийцы, которые без колебаний совершают преступления за несколько тысяч евро», — пишет Le Monde.

В Подмосковье таможня накрыла наркоОПГ, изъято 2,2 тонны «синтетики»
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Ранее стало известно, что в Домодедово полиция ликвидировала подпольное производство синтетических наркотиков, обнаружив в коттедже более 1,3 тонны веществ на сумму полмиллиарда рублей. Организатору грозит пожизненное заключение.

Наталья Афонина
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