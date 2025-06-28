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28 июня, 09:25

Судмедэксперт предупредил о смертельной опасности сатанинских обрядов с погребением заживо

Судмедэксперт Туманов: Человек может умереть во время обряда погребения заживо

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Судебно-медицинский эксперт Эдуард Туманов уверен, что человек может умереть во время обряда погребения заживо, подобно тому, который проводился в Ленобласти. По словам специалиста, при проведении сатанинского ритуала существует риск, что участник задохнётся или замёрзнет насмерть.

«Земля может попасть в нос или в рот. А если земля слишком плотная, то человек не сможет нормально двигаться. Земля будет давить ему на грудь, и он может задохнуться. Если же всё это происходит в холодное время года, человек может умереть от переохлаждения», — предупредил собеседник «Вечерней Москвы».

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Напомним, ранее в Приозерском районе Ленинградской области сотрудники полиции в последний момент предотвратили ужасающий ритуал с имитацией погребения заживо. На видеокадрах, облетевших Сеть, запечатлён момент экстренного выкапывания двух человек из неглубоких могил. Жертвы, завёрнутые в простыни, были освобождены буквально из-под земли.

Борис Эльфанд
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