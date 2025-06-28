Зеленский изменил состав ставки верховного главнокомандующего

Владимир Зеленский произвёл ротацию в персональном составе ставки верховного главнокомандующего. Об этом сообщается на официальном сайте администрации киевского лидера. В состав введены командующий объединённых сил Вооружённых сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый, первый заместитель министра обороны Сергей Боев и командующий Сухопутными войсками ВСУ Геннадий Шаповалов.

Ранее бывший спикер Верховной рады Разумков начал добиваться отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля. Выражая обеспокоенность текущим положением дел в стране, он отметил такие серьёзные проблемы, как недостаточное финансирование армии, снижение объёмов производства и отток предпринимателей. По его мнению, в сложившейся ситуации премьер-министру следовало бы подать в отставку.