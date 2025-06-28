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Регион
28 июня, 09:21

Зеленский изменил состав ставки верховного главнокомандующего

Драпатый, Боев и Шаповалов вошли в ставку ВГК по указу Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Владимир Зеленский произвёл ротацию в персональном составе ставки верховного главнокомандующего. Об этом сообщается на официальном сайте администрации киевского лидера. В состав введены командующий объединённых сил Вооружённых сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый, первый заместитель министра обороны Сергей Боев и командующий Сухопутными войсками ВСУ Геннадий Шаповалов.

«Утвердить в персональном составе ставки верховного главнокомандующего Драпатого Михаила Васильевича — командующего объединённых сил Вооружённых сил Украины», — говорится в документе.

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Ранее бывший спикер Верховной рады Разумков начал добиваться отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля. Выражая обеспокоенность текущим положением дел в стране, он отметил такие серьёзные проблемы, как недостаточное финансирование армии, снижение объёмов производства и отток предпринимателей. По его мнению, в сложившейся ситуации премьер-министру следовало бы подать в отставку.

Александра Мышляева
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