Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июня, 09:44

На Украине книжная сеть бесплатно раздаёт Конституцию с зачёркнутой статьёй о русском языке

Киевская книжная сеть Сенс дарит Конституцию Украины с зачёркнутой 10-й статьёй

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Киевская сеть книжных магазинов Сенс в день Конституции Украины запустила акцию, в рамках которой раздаёт посетителям книгу с основным законом Незалежной, где зачёркнута 10-я статья, гарантирующая защиту русского языка. Об этом сообщается на странице в социальных сетях организации.

«В День Конституции в каждом книжном магазине Cенс гостям, купившим книгу, вручат экземпляр Конституции Украины с указанным фрагментом 10 статьи. <...> Без сомнения, Конституция Украины — это основной закон, символ единства и независимости. Но надо признать: некоторые её статьи нуждаются в пересмотре и обновлении», — говорится в сообщении.

В этой статье говорится, что государственным языком в Незалежной является украинский, который должен действовать по всей территории страны и свободно развиваться. При этом также должны обеспечиваться защита, свободное развитие и использование русского языка, хоть он государственным и не является.

«На Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка, других языков национальных меньшинств Украины. Государство способствует изучению языков международного общения. Применение языков в Украине гарантируется Конституцией и определяется законом», — гласит 10-я статья, зачёркнутая в издании Сенс.

Многие задумку не оценили. Народный депутат Максим Бужанский вообще заявил, что Сенс много на себя берёт, действия магазина якобы играют на руку России и являются насмешкой над десятками миллионов русскоговорящих украинцев.

В МИД Украины пригрозили покупателям российской нефти
В МИД Украины пригрозили покупателям российской нефти

На Украине наблюдается отчётливая тенденция к искоренению русского языка и культуры, получившая широкую поддержку среди деятелей культуры и политиков. Актёр Богдан Бенюк, известный своими работами в украинском и советском кинематографе и имеющий опыт работы в парламенте, предложил весьма жёсткую меру для борьбы с использованием русского языка. Его инициатива заключается в применении телесных наказаний к детям, говорящим на русском языке, с целью полного его вытеснения из повседневной жизни. Также показательным примером является недавнее увольнение директора школы в Киевской области за использование русского языка в стенах учебного заведения.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar