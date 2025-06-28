На Украине книжная сеть бесплатно раздаёт Конституцию с зачёркнутой статьёй о русском языке

Киевская сеть книжных магазинов Сенс в день Конституции Украины запустила акцию, в рамках которой раздаёт посетителям книгу с основным законом Незалежной, где зачёркнута 10-я статья, гарантирующая защиту русского языка. Об этом сообщается на странице в социальных сетях организации.

«В День Конституции в каждом книжном магазине Cенс гостям, купившим книгу, вручат экземпляр Конституции Украины с указанным фрагментом 10 статьи. <...> Без сомнения, Конституция Украины — это основной закон, символ единства и независимости. Но надо признать: некоторые её статьи нуждаются в пересмотре и обновлении», — говорится в сообщении.

В этой статье говорится, что государственным языком в Незалежной является украинский, который должен действовать по всей территории страны и свободно развиваться. При этом также должны обеспечиваться защита, свободное развитие и использование русского языка, хоть он государственным и не является.

«На Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка, других языков национальных меньшинств Украины. Государство способствует изучению языков международного общения. Применение языков в Украине гарантируется Конституцией и определяется законом», — гласит 10-я статья, зачёркнутая в издании Сенс.

Многие задумку не оценили. Народный депутат Максим Бужанский вообще заявил, что Сенс много на себя берёт, действия магазина якобы играют на руку России и являются насмешкой над десятками миллионов русскоговорящих украинцев.