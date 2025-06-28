Модель и порноактриса Кайли Пейдж умерла в 28 лет

Порноактриса Кайли Пейдж скончалась в Лос-Анджелесе. Модельное агентство Hussie Models выразило соболезнования близким актрисы.

«Потеря Кайли — это действительно душераздирающе. Она была доброй душой, замечательным другом и всегда приносила тепло и энергию, куда бы ни пошла. Именно такой я всегда буду её помнить — полной жизни и доброты», — заверил пресс-секретарь Алекс Мак.

Кайли Пейдж родилась 13 февраля 1997 года в Клэрморе, штат Оклахома. Она начала карьеру в индустрии для взрослых в возрасте 19 лет. В 2017 году модель появилась на обложке юбилейного выпуска журнала Barely Legal, а в 2018-м снялась в фотосессии для июньского выпуска журнала Hustler. В июне 2023-го Пейдж стала моделью месяца канадской порностудии Twistys.

За свою карьеру актриса снялась в более чем 200 фильмах для взрослых. Она была номинирована на премию XBIZ Awards в категориях «Лучшая новая актриса» и «Лучшая сцена секса в виртуальной реальности» за ленту «Весенние каникулы 2017». Среди других её работ значатся картины «Эротические истории», «Приключения доктора», «Молодые и любопытные».