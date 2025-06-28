«Закрытая и тихая»: Знакомая рассказала о 20-летней матери, убившей свою двухмесячную дочь

20-летняя Анастасия Яшенкова из Камышловского района Свердловской области, которая подозревается в убийстве двухмесячной дочери, признала свою вину. На суде девушка не поднимала голову и игнорировала представителей СМИ. В жизни она отличалась закрытым и тихим поведением, рассказала её знакомая.

«Она закрытая и тихая. Не сказать, что друзей много было среди студентов. Нервозной ее тоже не назову. Когда она забеременела, то не бросила учебу, сказала куратору, что обязательно закончит. Для меня это показатель. Даже когда она попала в больницу, лежала на сохранении», — отметила собеседница URA.ru.