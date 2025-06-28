«Закрытая и тихая»: Знакомая рассказала о 20-летней матери, убившей свою двухмесячную дочь
Убившую двухмесячную дочь жительницу Урала считают закрытым человеком
Анастасию Яшенкову доставили в суд. Обложка © URA.ru / Сергей Бодров
20-летняя Анастасия Яшенкова из Камышловского района Свердловской области, которая подозревается в убийстве двухмесячной дочери, признала свою вину. На суде девушка не поднимала голову и игнорировала представителей СМИ. В жизни она отличалась закрытым и тихим поведением, рассказала её знакомая.
«Она закрытая и тихая. Не сказать, что друзей много было среди студентов. Нервозной ее тоже не назову. Когда она забеременела, то не бросила учебу, сказала куратору, что обязательно закончит. Для меня это показатель. Даже когда она попала в больницу, лежала на сохранении», — отметила собеседница URA.ru.
Напомним, Яшенкова подозревается в убийстве своей двухмесячной дочери. По данным следствия, расправившись с девочкой, женщина попыталась сбежать, но была задержана на автовокзале другого населённого пункта. Трагедия произошла 25 июня днём в одной из квартир Камышловского района. Там обнаружили тело девочки, родившейся в мае 2025 года, с признаками насильственной смерти.