«Шавка ты!»: Петербурженку избили за выгул корги без поводка

Прохожая избила жительницу Санкт-Петербурга за выгул корги без поводка. У девушки есть травмы головы, сообщает SHOT.

Петербурженку избили за выгул корги без поводка. Видео © Telegram/SHOT

Как рассказала девушка, она гуляла со своим псом Лео во дворе на Учительской улице. Вдруг к ней подошла женщина и начала ругаться, что собака без поводка. При этом корги не был опасен и не нападал на людей. Тем не менее, обидчица угрожала, что в следующий раз «воткнет её мордой в асфальт» и «вырубит собаку с ноги».

«Шавка ты! Я щас тебя научу разговаривать», — кричала напавшая на петербурженку.

После словесной перепалки женщина напала на хозяйку собаки. В результате у неё были травмы головы, ушибы и много вырванных волос. Девушку забрала скорая помощь и отвезла в Елизаветинскую больницу. Пострадавшая призналась, что забыла поводок и готова заплатить штраф, но также написала заявление в полицию по этому инциденту.