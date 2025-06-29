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29 июня, 08:22

«Шавка ты!»: Петербурженку избили за выгул корги без поводка

SHOT: Прохожая избила жительницу Санкт-Петербурга за выгул корги без поводка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dulova Olga

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dulova Olga

Прохожая избила жительницу Санкт-Петербурга за выгул корги без поводка. У девушки есть травмы головы, сообщает SHOT.

Петербурженку избили за выгул корги без поводка. Видео © Telegram/SHOT

Как рассказала девушка, она гуляла со своим псом Лео во дворе на Учительской улице. Вдруг к ней подошла женщина и начала ругаться, что собака без поводка. При этом корги не был опасен и не нападал на людей. Тем не менее, обидчица угрожала, что в следующий раз «воткнет её мордой в асфальт» и «вырубит собаку с ноги».

«Шавка ты! Я щас тебя научу разговаривать», — кричала напавшая на петербурженку.

После словесной перепалки женщина напала на хозяйку собаки. В результате у неё были травмы головы, ушибы и много вырванных волос. Девушку забрала скорая помощь и отвезла в Елизаветинскую больницу. Пострадавшая призналась, что забыла поводок и готова заплатить штраф, но также написала заявление в полицию по этому инциденту.

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Ранее в Южно-Сахалинске спасатели успешно завершили операцию по вызволению собаки, которая выпала из окна 12-го этажа и застряла в конструкции кондиционера. Спасательные работы длились около четырёх часов и увенчались успехом.

Анастасия Никонорова
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