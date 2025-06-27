Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июня, 04:52

В Южно-Сахалинске спасли собаку, выпавшую из окна и застрявшую на кондиционере

В Южно-Сахалинске успешно закончилась операция по спасению собаки, выпавшей из окна квартиры на 12-м этаже и застрявшей в блоке кондиционера. Работы заняли почти четыре часа, но усилия спасателей были вознаграждены.

Альпинисты спасли пса в Южно-Сахалинске через несколько часов после падения из окна. Видео © Telegram / SHOT

Напомним, овчарка приземлилась на каркас блока кондиционера, и когда местные жители заметили животное, они немедленно вызвали спасателей, а внизу развернули брезент внизу на случай, если пёс все же упадет на землю. Хозяйки питомца в момент инцидента не было дома.

Альпинисты, прибывшие на место, смогли проникнуть в квартиру и аккуратно вытащить собаку. Спасательная операция прошла успешно: когда пса занесли обратно в квартиру, с улицы раздались радостные крики людей. Сейчас пострадавшее животное планируют направить в ветеринарную клинику для обследования.

Токсичный скорпион ужалил москвичку во время уборки в офисе
Токсичный скорпион ужалил москвичку во время уборки в офисе

Ранее Life.ru писал, что в Москве почти месяц ищут сбежавшего пса-левретку. Животное сорвалось с поводка во время прогулки.

Обложка © Telegram / SHOT

Юния Ларсон
  • Новости
  • Животные
  • Общество
  • Сахалинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar