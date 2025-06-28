Мерца обвинили в высокомерии после его благодарности Израилю за «грязную работу»

Канцлер Германии Фридрих Мерц позволил себе нацистские высказывания, комментируя удар Израиля по Ирану, политик открыто похвалил израильских военных за отлично выполненную «грязную работу». Об этом заявил РИА «Новости» бывший депутат от Левой партии и один из составителей иска против главы правительства Дитер Дем. По его словам, заявление Мерца доказывает безнаказанность и высокомерие Берлина.

«Приукрашивание канцлером деятельности авиации Израиля выражением «грязная работа за нас» нарушает уголовный кодекс (ФРГ — прим. Life.ru) — к примеру, параграф 80a («Подстрекательство к преступлению агрессии» — прим. Life.ru) — и свидетельствует о высокомерии нашего режима, который позволяет себе считающуюся нацистской лексику на фоне бессилия разделённой на «левую и правую» оппозиции в бундестаге», — уточнил Дем.

Он уверен, что немецкое правительство смогло навязать жителям Германии цель в виде оборонных расходов размером 42% от всего госбюджета. Дем пояснил, что это банальная «милитаризация и сверхприбыль» для таких оборонных концернов, как Rheinmetall. Сегодня в Германии невозможно высказать альтернативную позицию и поддержать Россию, Иран или сектор Газа, так как тут же попадёшь в опалу, однако официальный Берлин спокойно опускается до откровенно нацизма в своих мнениях, продолжил экс-депутат.

Дем добавил, что «грязная работа» ранее использовалась нацистскими преступниками в контексте расстрела 34 тысяч евреев в Бабьем Яру. Сейчас эти слова повторил Мерц в отношении иранцев. А передовые немецкие СМИ тут же выдали это как повод для гордости, «прикрыв спины» политикам.