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28 июня, 11:27

В Госдуме предложили переводить на бюджет студентов, ставших отцами

Слуцкий предложил переводить на бюджет студентов, ставших отцами в университете

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Free Wind 2014

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Free Wind 2014

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий направил в Минобрнауки предложение позволить студентам, ставшим отцами во время обучения, переводиться на бюджет. Это относится к тем, кто получает среднее профессиональное и высшее образование, сообщает РИА «Новости».

В настоящее время законодательство позволяет женщинам, родившим в период учёбы, перевестись на бюджетное отделение. По мнению Слуцкого, такая мера поддержки молодых семей является важной, но недостаточной. Он считает целесообразным распространить аналогичные льготы и на мужчин, которые стали родителями во время обучения.

Кроме того, депутат предложил ввести возможность для обучающихся на платной основе в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, ставших родителями, уменьшать стоимость обучения минимум на половину. Такая инициатива призвана облегчить финансовую нагрузку на молодых родителей и помочь им успешно совмещать учёбу с семейными обязанностями.

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В октябре прошлого года в Госдуме предложили давать студенческим семьям бесплатно жильё и выделять социальную наню. Так государство планирует побуждать студентов вступать в брак и рожать детей. Кстати, к тому моменту в РФ насчитывалось 22 000 студенческих семей.

Владимир Озеров
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