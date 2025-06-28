В Госдуме предложили переводить на бюджет студентов, ставших отцами

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий направил в Минобрнауки предложение позволить студентам, ставшим отцами во время обучения, переводиться на бюджет. Это относится к тем, кто получает среднее профессиональное и высшее образование, сообщает РИА «Новости».

В настоящее время законодательство позволяет женщинам, родившим в период учёбы, перевестись на бюджетное отделение. По мнению Слуцкого, такая мера поддержки молодых семей является важной, но недостаточной. Он считает целесообразным распространить аналогичные льготы и на мужчин, которые стали родителями во время обучения.

Кроме того, депутат предложил ввести возможность для обучающихся на платной основе в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, ставших родителями, уменьшать стоимость обучения минимум на половину. Такая инициатива призвана облегчить финансовую нагрузку на молодых родителей и помочь им успешно совмещать учёбу с семейными обязанностями.