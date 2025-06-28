Национальный праздник Сабантуй проходит сегодня, 28 июня, на территории будущего межрелигиозного культурно-просветительского центра в столичной Коммунарке, знакомя гостей с историей и культурой татар и башкир. Организатором события выступило Духовное собрание мусульман России (ДСМР).

В московской Коммунарке проходит татаро-башкирский «Сабантуй дружбы и единства». Видео © Life.ru

«Посетители Сабантуя смогут продегустировать национальные блюда на площадках Гастрономической ярмарки, прогуляться по тропинке национальных шатров «Татаро-башкирское подворье», принять участие в различных розыгрышах, мастер-классах для детей и взрослых. Территория мероприятия будет украшена в стиле аутентичных башкирских и татарских деревень, а все элементы специально привезут из регионов», — говорится в сообщении пресс-службы.































Праздник будет идти с 10:00 до 18:00 по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, мкр. Коммунарка. Ближайшая остановка общественного транспорта «Культурно-просветительский центр» находится на бульваре Мечникова, недалеко от метро «Ольховая».





















Программа насыщенная: с 11:00 гостей ждут выступления национальных коллективов и звёзд эстрады, схватки татаро-башкирского турнира по поясной борьбе корэш, а также выставка картин татарской культуры и экспозиция, посвящённая 80-летию Победы. Для детей организован фестиваль «Шэкертлэр бэйрэме», анимационные шоу с героями русских, татарских и башкирских сказок и интерактивные мастер-классы по лепке из глины, рисованию национальных орнаментов и изготовлению традиционных игрушек.

Также гостей радуют демонстрацией национальных костюмов. Можно продегустировать блюда традиционной кухни, такие как чак-чак, губадия, кыстыбый, баурсак, эчпочмак, и попробовать традиционный чай с мёдом и выпечкой. На празднике работает и киоск с национальными сувенирами: украшениями, головными уборами и изделиями ручной работы.