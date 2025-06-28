Путин: Молодые бойцы СВО показывают нравственный ориентир на своём примере

Молодые участники спецоперации на собственном примере демонстрируют, как выглядят важнейшие нравственные ориентиры. Об этом сказал президент России Владимир Путин, участвуя по видеосвязи в открытии молодёжных центров в регионах РФ в честь Дня молодёжи.

«Отдельно хочу поздравить с праздником молодых ребят, которые выполняют свой долг в зоне специальной военной операции. Наших героев, молодых, но в то же время уже ветеранов, которые сейчас сами становятся наставниками для подрастающего поколения. Дорогие друзья, вы собственным примером даете важнейшие нравственные ориентиры», — отметил он.