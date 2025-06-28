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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
28 июня, 12:15

Путин: Молодые бойцы СВО показывают нравственный ориентир на своём примере

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Молодые участники спецоперации на собственном примере демонстрируют, как выглядят важнейшие нравственные ориентиры. Об этом сказал президент России Владимир Путин, участвуя по видеосвязи в открытии молодёжных центров в регионах РФ в честь Дня молодёжи.

«Отдельно хочу поздравить с праздником молодых ребят, которые выполняют свой долг в зоне специальной военной операции. Наших героев, молодых, но в то же время уже ветеранов, которые сейчас сами становятся наставниками для подрастающего поколения. Дорогие друзья, вы собственным примером даете важнейшие нравственные ориентиры», — отметил он.

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Напомним, что Владимир Путин сегодня открыл молодёжные центры в шести регионах России — Хабаровском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Архангельской области, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Херсонской области. Центры будут взаимодействовать с самыми разными группами молодых россиян.

Юрий Лысенко
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