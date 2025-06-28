«Живу, чтобы ты улыбалась»: Павел Воля трогательно поздравил жену с юбилеем
Павел Воля поздравил свою жену Ляйсан Утяшеву, опубликовав пост в соцсети
Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Известный комедиант и шоумен Павел Воля у себя в соцсетях опубликовал поздравление ко дню рождения своей жены, гимнастке Ляйсан Утяшевой. Ей 28 июня исполнилось 40 лет.
Павел Воля с женой. Фото © Insstagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)/ pavelvolyaofficial
Павел Воля в своём поздравлении отметил все заслуги Утяшевой, начиная от спортивных и заканчивая семейными. Он назвал жену прекрасным примером, музой и вдохновительницей.
«Твоя голова на моём плече, твоя рука в моей, тень от наших силуэтов, слившихся в один. Ветер в твоих волосах, солнечный луч на твоих веснушках, капли от волны на твоих тонких руках. Всё это — самое любимое, лучшее, дорогое. Спасибо тебе за каждый миг», — написал артист.
Он отметил, что живёт ради её улыбки и чувствует себя счастливым, поскольку встречает ещё одну круглую дату вместе с ней.
Кстати, Павел Воля и Ляйсан Утяшева стали мужем и женой в 2012 году. По её словам, он сделал ей предложение, когда она на кухне готовила борщ. Ранее спортсменка поделилась их свадебными фотографиями из семейного архива.