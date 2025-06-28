«Живу, чтобы ты улыбалась»: Павел Воля трогательно поздравил жену с юбилеем

Известный комедиант и шоумен Павел Воля у себя в соцсетях опубликовал поздравление ко дню рождения своей жены, гимнастке Ляйсан Утяшевой. Ей 28 июня исполнилось 40 лет.

Павел Воля с женой. Фото © Insstagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)/ pavelvolyaofficial

Павел Воля в своём поздравлении отметил все заслуги Утяшевой, начиная от спортивных и заканчивая семейными. Он назвал жену прекрасным примером, музой и вдохновительницей.

«Твоя голова на моём плече, твоя рука в моей, тень от наших силуэтов, слившихся в один. Ветер в твоих волосах, солнечный луч на твоих веснушках, капли от волны на твоих тонких руках. Всё это — самое любимое, лучшее, дорогое. Спасибо тебе за каждый миг», — написал артист.

Он отметил, что живёт ради её улыбки и чувствует себя счастливым, поскольку встречает ещё одну круглую дату вместе с ней.