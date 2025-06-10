ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июня, 12:10

«Тоже начинаю подозревать»: Харламов прокомментировал слухи о беременности Ковальчук

Гарик Харламов опроверг слухи о беременности Катерины Ковальчук

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / katerinakovalchyk

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / katerinakovalchyk

Шоумен Гарик Харламов высказался о слухах, касающихся беременности его жены Катерины Ковальчук. В последние месяцы в интернете активно обсуждают возможность того, что актриса ждёт ребёнка.

Поводом для таких разговоров стали свободная одежда, скрывающая живот, которую начала носить Ковальчук, и изменения в фигуре, замеченные подписчиками на видео. Однако сама артистка пока не комментировала слухи. На недавней премии ТЭФИ Харламов подтвердил, что его супруга не беременна.

«Когда все начинают подозревать, я тоже начинаю подозревать. Пока это всё лишь подозрения. Ничего не могу другого сказать... Все узнают, как только это случится. Просто такое платье», — поделился юморист в разговоре с журналистами, добавив, что хочет стать отцом ещё раз.

Психолог объяснил, почему жёны Гарика Харламова похожи и чем Ковальчук для шоумена лучше Асмус
Психолог объяснил, почему жёны Гарика Харламова похожи и чем Ковальчук для шоумена лучше Асмус

Напомним, что пара расписалась в июне прошлого года. Ковальчук опубликовала сделанное на полароид фото с женихом из загса. А 8 августа появились первые видео с тайной свадьбы юмориста и его избранницы в Подмосковье.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Гарик Харламов
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar