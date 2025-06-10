«Тоже начинаю подозревать»: Харламов прокомментировал слухи о беременности Ковальчук

Поводом для таких разговоров стали свободная одежда, скрывающая живот, которую начала носить Ковальчук, и изменения в фигуре, замеченные подписчиками на видео. Однако сама артистка пока не комментировала слухи. На недавней премии ТЭФИ Харламов подтвердил, что его супруга не беременна.

«Когда все начинают подозревать, я тоже начинаю подозревать. Пока это всё лишь подозрения. Ничего не могу другого сказать... Все узнают, как только это случится. Просто такое платье», — поделился юморист в разговоре с журналистами, добавив, что хочет стать отцом ещё раз.