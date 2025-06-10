«Тоже начинаю подозревать»: Харламов прокомментировал слухи о беременности Ковальчук
Гарик Харламов опроверг слухи о беременности Катерины Ковальчук
Гарик Харламов и Катерина Ковальчук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / katerinakovalchyk
Шоумен Гарик Харламов высказался о слухах, касающихся беременности его жены Катерины Ковальчук. В последние месяцы в интернете активно обсуждают возможность того, что актриса ждёт ребёнка.
Поводом для таких разговоров стали свободная одежда, скрывающая живот, которую начала носить Ковальчук, и изменения в фигуре, замеченные подписчиками на видео. Однако сама артистка пока не комментировала слухи. На недавней премии ТЭФИ Харламов подтвердил, что его супруга не беременна.
«Когда все начинают подозревать, я тоже начинаю подозревать. Пока это всё лишь подозрения. Ничего не могу другого сказать... Все узнают, как только это случится. Просто такое платье», — поделился юморист в разговоре с журналистами, добавив, что хочет стать отцом ещё раз.
Напомним, что пара расписалась в июне прошлого года. Ковальчук опубликовала сделанное на полароид фото с женихом из загса. А 8 августа появились первые видео с тайной свадьбы юмориста и его избранницы в Подмосковье.