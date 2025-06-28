Более 85 тыс человек получили предложения о работе на Ярмарке трудоустройства

Больше 85 тысяч человек получили предложения о работе на федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Всего было представлено свыше 520 тысяч вакансий почти от 23 тысяч работодателей. Об этом рассказали в Минтруда РФ.

Всероссийская ярмарка трудоустройства. Фото © пресс-служба Минтруда РФ

«Каждый желающий мог найти подходящий для себя вариант трудоустройства. На ярмарке традиционно были представлены вакансии в самых различных отраслях экономики – промышленности, транспорте, энергетике, сфере услуг, IT, банковском секторе и многих других», – поделилась вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Всероссийская ярмарка трудоустройства. Фото © пресс-служба Минтруда РФ

Посетители ярмарки не только напрямую пообщались с работодателями, но и посетили тематические мастер-классы, тренинги и лекции. В Астраханской области для руководителей компаний и HR-специалистов провели мастер-класс по профилактике эмоционального и профессионального выгорания сотрудников, а для взрослых соискателей – тренинг, мотивирующий поменять свою жизнь. По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, к Всероссийской ярмарке трудоустройства присоединились свыше 2,3 тысяч площадок по всей стране, в мероприятии поучаствовали более 430 тысяч человек.

«Наибольшее число гостей ярмарки было в Приволжье – свыше 100 тысяч соискателей. В Сибирском и Южном федеральном округе на площадки ярмарки пришли порядка 70 тысяч человек. Суммарно по итогам дня уже в день проведения ярмарки предложения о работе получили больше 85 тысяч соискателей. Традиционно мы проведём мониторинг трудоустройства по итогам мероприятия», – сказал министр.

Всероссийская ярмарка трудоустройства. Фото © пресс-служба Минтруда РФ

В рамках ярмарки помимо очных мероприятий прошёл онлайн-марафон деловых сессий, к трансляции которого присоединилось почти 600 тысяч зрителей. В прямом эфире более 30 экспертов обсудили, как развивается рынок труда в России, как государство выстраивает кадровую и образовательную политику и как бизнес интегрирован в эту работу, какие сегодня есть возможности для успешного карьерного старта и роста.