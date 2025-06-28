Life.ru узнал, кто из киногероев пришёл на смену Даниле Багрову вдохновлять молодёжь
Российская молодёжь назвала кумирами Маска, Человека-паука и Чебурашку
Обложка © ТАСС / АР / Evan Vucci, © Кадр из фильма «Чебурашка»,«Человек-Паук» / Kinopoisk
В России молодёжь выбирает в качестве примера для подражания зарубежных киногероев, тогда как для миллениалов кумиром был Данила Багров, персонаж из фильма «Брат». Журналист Life.ru посетил фестиваль в честь Дня молодёжи на Болотной площади в Москве и задал молодым людям вопрос: «А кто для вас герой из кинематографа нашего времени?»
Молодые люди рассказали о кумирах. Видео © Life.ru
Участники опроса в своих ответах тут же начинали вспоминать иностранные фильмы. Так, кумирами назывались Человек-паук и героиня фильма «Дьявол носит Prada». Некоторые респонденты вспомнили и американского бизнесмена Илона Маска. К кинематографу он отношения не имеет, но его карьера явно вдохновляет молодёжь.
К счастью, некоторые из опрошенных всё же попытались вспомнить российское кино и мультфильмы. По словам одной из девушек, Чебурашка — это «культурный код» России и его вполне можно взять за кумира, как и некоторых других персонажей советских книг и детских фильмов. Также подростки пытались определиться с характеристиками «героя нашего времени». В числе качеств назывались альтруизм, самообладание и патриотизм. Впрочем, Данила Багров по-прежнему остаётся в лидерах киногероев для части российской молодёжи.
«Для меня Данила Багров остаётся кумиром, а из современного не могу даже вспомнить никого», — поделился молодой человек.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что герои спецоперации должны участвовать в формировании у молодёжи ориентиров и ценностей. Именное такие люди могут стать примером для подрастающего поколения, заверил политик.