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28 июня, 13:53

Life.ru узнал, кто из киногероев пришёл на смену Даниле Багрову вдохновлять молодёжь

Российская молодёжь назвала кумирами Маска, Человека-паука и Чебурашку

Обложка © ТАСС / АР / Evan Vucci, © Кадр из фильма «Чебурашка»,«Человек-Паук» / Kinopoisk

Обложка © ТАСС / АР / Evan Vucci, © Кадр из фильма «Чебурашка»,«Человек-Паук» / Kinopoisk

В России молодёжь выбирает в качестве примера для подражания зарубежных киногероев, тогда как для миллениалов кумиром был Данила Багров, персонаж из фильма «Брат». Журналист Life.ru посетил фестиваль в честь Дня молодёжи на Болотной площади в Москве и задал молодым людям вопрос: «А кто для вас герой из кинематографа нашего времени?»

Молодые люди рассказали о кумирах. Видео © Life.ru

Участники опроса в своих ответах тут же начинали вспоминать иностранные фильмы. Так, кумирами назывались Человек-паук и героиня фильма «Дьявол носит Prada». Некоторые респонденты вспомнили и американского бизнесмена Илона Маска. К кинематографу он отношения не имеет, но его карьера явно вдохновляет молодёжь.

К счастью, некоторые из опрошенных всё же попытались вспомнить российское кино и мультфильмы. По словам одной из девушек, Чебурашка — это «культурный код» России и его вполне можно взять за кумира, как и некоторых других персонажей советских книг и детских фильмов. Также подростки пытались определиться с характеристиками «героя нашего времени». В числе качеств назывались альтруизм, самообладание и патриотизм. Впрочем, Данила Багров по-прежнему остаётся в лидерах киногероев для части российской молодёжи.

«Для меня Данила Багров остаётся кумиром, а из современного не могу даже вспомнить никого», — поделился молодой человек.

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Татьяна Миссуми
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