«Зашёл в ту дверь»: Звезда «Мажора» рассказал о начале актёрской карьеры
Актёр Денис Шведов рассказал, как начал профессиональную карьеру
Денис Шведов. Обложка © ТАСС / Антонова Арина
Российский актёр Денис Шведов получили широкую известность после выхода в свет сериала «Мажор». Помимо кино, артист задействован на телевидении, он также осваивает профессию диктора. Однако карьера звезды началась совсем случайно.
Денис Шведов рассказал, как начал профессиональную карьеру. Видео © Пятый канал
«Благодаря неслучайным случайностям я попал в эту профессию. Шёл мимо, просто повезло, и зашёл в ту дверь», — отметил Шведов в интервью Пятому каналу.
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