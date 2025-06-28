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28 июня, 14:50

«Зашёл в ту дверь»: Звезда «Мажора» рассказал о начале актёрской карьеры

Актёр Денис Шведов рассказал, как начал профессиональную карьеру

Денис Шведов. Обложка © ТАСС / Антонова Арина

Денис Шведов. Обложка © ТАСС / Антонова Арина

Российский актёр Денис Шведов получили широкую известность после выхода в свет сериала «Мажор». Помимо кино, артист задействован на телевидении, он также осваивает профессию диктора. Однако карьера звезды началась совсем случайно.

Денис Шведов рассказал, как начал профессиональную карьеру. Видео © Пятый канал

«Благодаря неслучайным случайностям я попал в эту профессию. Шёл мимо, просто повезло, и зашёл в ту дверь», — отметил Шведов в интервью Пятому каналу.

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Борис Эльфанд
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