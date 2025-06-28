Эффект кредитки: Контрастный душ может довести организм до «дефолта»

Как кредитная карта при пустом счёте, так и контрастный душ при недугах может довести человека до «дефолта». Подобной аналогией эндокринолог, андролог и психиатр Александр Фомин постарался объяснить негативный эффект от любимого развлечения многих россиян в жаркую погоду.

Эндокринолог Фомин предупредил об опасности контрастного душа. Видео © Пятый канал

Тем не менее, по его словам, у контрастного душа есть и положительные стороны. К примеру, он способен стимулировать весь организм и привести тело в активное состояние, а также вызвать выброс гормонов, накопленных за ночь. Однако перед началом водных процедур важно оценить состояние организма, ресурсов которого может не хватить.

«Если у него изначально, исходно есть дефициты, которые связаны с разными причинами, то никакой холодный душ, никакие другие средства, подобные, его в рабочее состояние не приведут. <…> Если у вас нет на счету денег, то никакой кредит не приведёт к нормализации счёта», — подчеркнул собеседник Пятого канала.

Для здоровья «дефолт» может обернуться срывами или развитием депрессии, поэтому эксперт призвал не принимать контрастный души в сопровождении большого объема выпитого кофе, а по остальным факторам консультироваться со специалистом.