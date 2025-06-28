Премьер Словакии Фицо: Зеленский ненавидит меня, встречаться с ним бессмысленно

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский его ненавидит. Из-за этого он считает, что встречаться с киевским лидером нет смысла. Фицо также отметил, что возможный визит президента Словакии Петера Пеллегрини на Украину будет лишь символическим.

«В моей встрече с Зеленским нет никакого смысла, потому что он меня ненавидит. Он меня ненавидит, потому что я позволяю себе высказывать собственное мнение о войне на Украине, я упрекнул его в том, что он обобрал Словакию на 500 миллионов (евро. — Прим. Life.ru), поскольку остановил транзит российского газа», — сказал Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».

Политик объяснил, что ненависть Зеленского к нему связана с его мнением о происходящем на Украине и критикой в адрес Киева из-за остановки транзита российского газа через Словакию, что, по его словам, обошлось стране в 500 миллионов евро.

Он добавил, что готов вести переговоры с премьером Украины и планирует совместное заседание правительств стран осенью. Президент Словакии Пеллегрини, который вступил в должность в июне 2024 года, также рассматривает возможность поездки на Украину, но только если она будет содержательной и приведёт к конкретным результатам.

«Для меня есть смысл вести переговоры с председателем правительства Украины, могу подтвердить, что мы готовим следующее (совместное заседание кабминов Украины и Словакии. — Прим. Life.ru) <...> на осень», — заключил Фицо.