В Петербурге появился крупнейший открытый бассейн у Финского залива

В Санкт-Петербурге запустили в работу новый круглогодичный комплекс с открытыми бассейнами на Крестовском острове с прекрасным видом на Финский залив. Об этом сообщает ТАСС. Строительство велось при финансовом участии «Газпрома».

«Это гидротехнические объекты, которые сооружены прямо в волны Финского залива. При этом бассейн полностью защищён от волн и ото льда. Мы должны отметить, что созданы все условия для людей, чтобы заниматься плаванием и даже проводить реабилитационные процедуры», — отметил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Проект удалось реализовать в рекордные сроки — за 2,5 года. Комплекс возведён в рамках развития общественного пространства «Флагшток» и включает большой 50-метровый спортивный бассейн, а также малый длиной в 20 метров. Температура воды составляет 28 — 32 градуса круглый год. Спортсмены уже провели несколько тренировок в новом бассейне. Жители и гости города смогут посетить комплекс с 29 июня.