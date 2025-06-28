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Регион
28 июня, 14:43

Рогов отреагировал на заявление мэра Одессы о «не русском городе»

Рогов: Заявления Труханова, что Одесса — не русский город, являются ущербными

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rombew

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rombew

Председатель комиссии Общественной палаты России и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, подверг критике слова мэра Одессы Геннадия Труханова, что это «не русский город». Об этом общественник заявил в разговоре с РИА «Новости».

«Подобные заявления ущербны. Одесса – это русский город и город, который делает всех приезжих иностранцев русскими. Сколько бы ни пытался режим Зеленского сделать этот город не русским, ничего у них не получится. Одесситы никогда не станут «одэсцями», — сказал Рогов.

По мнению председателя комиссии, город по своей сути является русским и не может быть никаким другим. Он также отметил, что это «неоспоримый исторический факт».

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Напомним, что глава администрации Геннадий Труханов беседуя с жителями, заявил, что Одесса — не русский город. При это озвучил горожанам он эту информацию именно на русском языке. В этот момент он также продолжал спорить с людьми насчёт памятника поэту Александру Пушкину.

Наталья Афонина
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