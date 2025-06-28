Председатель комиссии Общественной палаты России и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, подверг критике слова мэра Одессы Геннадия Труханова, что это «не русский город». Об этом общественник заявил в разговоре с РИА «Новости».

«Подобные заявления ущербны. Одесса – это русский город и город, который делает всех приезжих иностранцев русскими. Сколько бы ни пытался режим Зеленского сделать этот город не русским, ничего у них не получится. Одесситы никогда не станут «одэсцями», — сказал Рогов.

По мнению председателя комиссии, город по своей сути является русским и не может быть никаким другим. Он также отметил, что это «неоспоримый исторический факт».