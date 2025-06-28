В Хабаровском крае мужчина несколько лет насиловал и грабил девушек

В Хабаровском крае вынесен приговор 33-летнему жителю села Ильинка, признанному виновным в серии тяжких преступлений, включая изнасилования и ограбления. Всего его обвинили в совершении 9 эпизодов преступления, сообщает региональный Следственный комитет.

«Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении 9 эпизодов преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), 4 эпизодов преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека), преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование)», — говорится в сообщении.

Мужчина знакомился со своими жертвами на сайтах знакомств или просто на улице. Схема всегда была одинаковой: он предлагал поехать в отдалённое место, якобы для поиска закладки с наркотиками, а затем внезапно появлялись пятеро его сообщников. После содеянного банда перемещала жертв в заранее арендованные квартиры, где продолжали удерживать.

«С 2023 по 2024 годы с участием организатора совершено 9 разбойных нападений на одиннадцать девушек и двоих парней, 4 похищения и 1 преступление полового характера. В результате разбоев похищено более 800 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Преступник, на протяжении нескольких лет державший в страхе местных жительниц, действовал не один. Его банда из пяти мужчин, вооружённая ножом, битой и муляжом гранаты, прибегала к запугиванию и насилию. Злоумышленники вымогали деньги, похищали людей и принуждали их к оформлению кредитов.

Суд, рассмотрев материалы дела, признал главаря банды виновным и приговорил его к 18 годам заключения в исправительной колонии строгого режима. Остальные дела всё ещё рассматриваются судом.