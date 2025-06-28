Украинские мошенники похищают данные российских призывников под видом военкомов

Украинские мошенники придумали новый способ обмана, теперь они выдают себя за сотрудников военкомата, чтобы красть личные данные призывников и оформлять на них кредиты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В период активного летнего призыва участились случаи, когда парням звонят якобы из военкомата и предлагают зарегистрироваться в онлайн-очереди для постановки на учёт. Под предлогом упрощения процедуры аферисты просят назвать код из SMS, который приходит на телефон жертвы. На самом деле, эта информацию даёт злоумышленникам доступ к аккаунтам на Госуслугах и в онлайн-банках. Преступники оформляют кредиты на имя жертвы и исчезают.

Один из очевидцев рассказал, что 25 июня ему позвонили, назвали его ФИО и адрес регистрации. Парня убедили срочно зарегистрироваться в онлайн-очереди для уточнения данных. К счастью, получив SMS, он заметил попытку входа в его аккаунт на Госуслугах. Быстрая смена пароля помогла призывнику сохранить свои данные.