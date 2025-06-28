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28 июня, 15:17

Штормовое предупреждение об угрозе смерчей объявлено в Сочи и Сириусе 29-30 июня

Обложка © freepik

Обложка © freepik

В Сочи и на территории Сириуса объявили о возможных смерчах. Главное управление МЧС по Краснодарскому краю выпустило штормовое предупреждение.

С 29 по 30 июня на участке от Магри до Веселого есть риск формирования смерчей над морем.

«В течение суток 29 и 30 июня на участке Магри — Веселое (Сочи и федеральная территория Сириус) имеется опасность формирования смерчей над морем», — говорится в сообщении.

Специалисты МЧС советуют местным жителям и туристам оставаться в помещениях или искать безопасные укрытия. Также рекомендуется внимательно следить за ситуацией и носить водонепроницаемую одежду и обувь.

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Ранее сообщалось, что в Сочи после сильных ливней произошло масштабное наводнение. По словам местных жителей, реки Мзымта и Херота вышли из берегов, затопив несколько районов Адлера. В некоторых местах отключилось электричество, что усугубило ситуацию. Очевидцы также рассказали о случаях попадания молний в здания на одной из улиц города.

Анастасия Никонорова
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