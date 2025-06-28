Климатические изменения могут стереть с лица земли сотни мегаполисов к 2100 году

Глобальное потепление и деятельность человека могут стереть с карты сотни городов к 2100 году. Об этом предупреждают климатологи и экологи.

Со специалистами пообщалась «Лента.ру». В своём материале издание указывает на две основные угрозы: опустынивание и затопление прибрежных территорий. Согласно исследованиям, Сахара ежегодно расширяется на 48 км, что уже вынуждает жителей Африки, Центральной Азии и Южной Америки покидать целые города из-за невыносимых условий.

Одновременно таяние ледников угрожает затоплением крупным мегаполисам — прогнозируется, что Нью-Йорк к 2050 году может просесть на 75 см, а к концу века под водой окажутся территории по всему миру с населением 410 млн человек. В зоне риска находятся Александрия в Египте, Амстердам, американские города Майами, Хьюстон и Бостон, а также азиатские мегаполисы, включая Джакарту, Бангкок и Токио.

Климатические изменения уже вызывают массовые миграции: в 2020 году 30,7 миллиона человек по всему миру были вынуждены покинуть свои дома из-за стихийных бедствий. Эксперты предупреждают, что без принятия срочных мер эти тенденции будут только усиливаться, приводя к исчезновению всё новых населённых пунктов.