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28 июня, 15:50

«Дороже нефти, газа и якутских бриллиантов»: Бертман назвал главную ценность России

Народный артист РФ Дмитрий Бертман назвал русскую культуру главной ценностью

Обложка © ТАСС / Джапаридзе Михаил

Обложка © ТАСС / Джапаридзе Михаил

Русская культура является главным достоянием и валютой России. Об этом заявил основатель и худрук театра «Геликон-опера», народный артист РФ Дмитрий Бертман.

«Русская культура — это наша главная с вами валюта и ценность, дороже нефти, газа и якутских бриллиантов! Посмотрите на культурную карту мира: русские поют и танцуют почти во всех театрах планеты», — подчеркнул он в интервью изданиям ГлагоL и СМИ2.

Бертман подчеркнул, что в сложной геополитической обстановке культура приобретает особую важность. Он назвал русскую культуру главной валютой и ценностью России, напомнив о её глобальном присутствии в театрах, музеях и на сценах мира, а также о большом количестве российских режиссёров, работающих за рубежом.

Худрук констатировал, что Россия остаётся кузницей талантов, но сожалеет о недостаточном освещении их побед. В качестве примера он привёл юного пианиста Эрвина Флореса, завоевавшего золото на конкурсе Моцарта в Вене, а также солистку Валентину Правдину, ставшую лауреатом престижного конкурса Бельведер.

Путин назвал русскую культуру нитью, связывающей поколения
Путин назвал русскую культуру нитью, связывающей поколения

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что смыслы и идеи русской культуры всегда обращены к человеку и народу в целом. По его словам, культурное достояние, духовная идентичность и творческое богатство служат мощной основной для развития страны и консолидации общества.

Александра Мышляева
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