Русская культура является главным достоянием и валютой России. Об этом заявил основатель и худрук театра «Геликон-опера», народный артист РФ Дмитрий Бертман.

«Русская культура — это наша главная с вами валюта и ценность, дороже нефти, газа и якутских бриллиантов! Посмотрите на культурную карту мира: русские поют и танцуют почти во всех театрах планеты», — подчеркнул он в интервью изданиям ГлагоL и СМИ2.

Бертман подчеркнул, что в сложной геополитической обстановке культура приобретает особую важность. Он назвал русскую культуру главной валютой и ценностью России, напомнив о её глобальном присутствии в театрах, музеях и на сценах мира, а также о большом количестве российских режиссёров, работающих за рубежом.

Худрук констатировал, что Россия остаётся кузницей талантов, но сожалеет о недостаточном освещении их побед. В качестве примера он привёл юного пианиста Эрвина Флореса, завоевавшего золото на конкурсе Моцарта в Вене, а также солистку Валентину Правдину, ставшую лауреатом престижного конкурса Бельведер.