Иран разрешил авиаперелёты ещё над двумя частями страны

Иран расширил разрешённые зоны для международных авиаперелётов, открыв для самолётов центральную часть страны и расширив свободное для воздушных судов пространство в западной. Об этом заявил представитель Миндорожразвития Ирана Маджид Ахван.

Власти страны открыли воздушное пространство над центральными районами и частью западных территорий исключительно для международных и транзитных, но не внутренних рейсов. Как пояснил чиновник, такое решение принято координационным комитетом гражданской авиации исходя из соображений безопасности. Ранее для всех трёх категорий авиасообщения было доступно только восточное воздушное пространство Ирана.