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28 июня, 16:52

Иран разрешил авиаперелёты ещё над двумя частями страны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Иран расширил разрешённые зоны для международных авиаперелётов, открыв для самолётов центральную часть страны и расширив свободное для воздушных судов пространство в западной. Об этом заявил представитель Миндорожразвития Ирана Маджид Ахван.

Власти страны открыли воздушное пространство над центральными районами и частью западных территорий исключительно для международных и транзитных, но не внутренних рейсов. Как пояснил чиновник, такое решение принято координационным комитетом гражданской авиации исходя из соображений безопасности. Ранее для всех трёх категорий авиасообщения было доступно только восточное воздушное пространство Ирана.

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Сегодня вице-спикер иранского парламента Хамид-Резу Хаджи Бабаи объявил, что Исламская республика закроет доступ на ядерные объекты МАГАТЭ и его руководителю Рафаэлю Гросси, а также там будет запрещено видеонаблюдение. Решение аргументируется тем, что конфиденциальная информация о ядерной программе Ирана попала в руки к властям Израиля.

Юрий Лысенко
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