Иран разрешил авиаперелёты ещё над двумя частями страны
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Иран расширил разрешённые зоны для международных авиаперелётов, открыв для самолётов центральную часть страны и расширив свободное для воздушных судов пространство в западной. Об этом заявил представитель Миндорожразвития Ирана Маджид Ахван.
Власти страны открыли воздушное пространство над центральными районами и частью западных территорий исключительно для международных и транзитных, но не внутренних рейсов. Как пояснил чиновник, такое решение принято координационным комитетом гражданской авиации исходя из соображений безопасности. Ранее для всех трёх категорий авиасообщения было доступно только восточное воздушное пространство Ирана.
Сегодня вице-спикер иранского парламента Хамид-Резу Хаджи Бабаи объявил, что Исламская республика закроет доступ на ядерные объекты МАГАТЭ и его руководителю Рафаэлю Гросси, а также там будет запрещено видеонаблюдение. Решение аргументируется тем, что конфиденциальная информация о ядерной программе Ирана попала в руки к властям Израиля.