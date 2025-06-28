Самый большой торт в России весом более 2 тонн приготовили в Иркутске

В Иркутске кондитеры приготовили самый большой торт в России весом более двух тонн. Это событие произошло на гастрономическом фестивале «Сытый бабр», сообщает пресс-служба городской администрации.

В Иркутске приготовили самый большой торт в России. Фото © Telegram/Город Иркутск

В Иркутске приготовили самый большой торт в России. Фото © Telegram/Город Иркутск

Фестиваль прошёл на набережной Ангары, где несколько десятков ресторанов и кафе представили свои блюда. Одним из главных событий стало приготовление 500 литров окрошки и рекордного торта «Брауни» с брусникой весом 2180 килограммов.

Представитель Книги рекордов России объявил о достижении рекорда со сцены праздника. В течение дня для гостей проходила музыкальная и развлекательная программа, а также конкурсы и розыгрыши. В кинотеатре под открытым небом показывали мультфильмы и фильмы о гастрономии.

«Представитель Книги рекордов России объявил со сцены, что в Иркутске приготовили самый большой торт «Брауни» в стране. Его вес ещё больше заявленных двух тонн — а точнее 2180 килограммов», — говорится в сообщении.

Гастрономический фестиваль «Сытый бабр» проводится в Иркутске уже третий год. На следующий день участники планируют приготовить 100 килограммов фруктового салата со щавелем и 100 литров лапши «Отоки» с сибирской курочкой.