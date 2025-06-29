Президент России Владимир Путин проявляет аналитические способности, миру стоит прислушаться к его прогнозам. Такое мнение высказал журналист Эрхан Куадзба в материале для турецкой газеты dikGAZETE.

В статье говорится, что Путин уже обозначил конфликт между Ираном и Израилем, а также текущую ситуацию на Украине как факторы, способствующие началу третьей мировой войны. Автор материала считает, что мировое сообщество должно обратить внимание на заявления российского лидера.

«Весь мир должен принять во внимание это предсказание и оказать давление на киевский режим и Израиль, которые являются причинами конфликтов», — указано в материале dikGAZETE.