В Турции отметили аналитические способности президента Путина
DikGAZETE: Миру надо прислушаться к прогнозам Путина о третьей мировой
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин проявляет аналитические способности, миру стоит прислушаться к его прогнозам. Такое мнение высказал журналист Эрхан Куадзба в материале для турецкой газеты dikGAZETE.
В статье говорится, что Путин уже обозначил конфликт между Ираном и Израилем, а также текущую ситуацию на Украине как факторы, способствующие началу третьей мировой войны. Автор материала считает, что мировое сообщество должно обратить внимание на заявления российского лидера.
«Весь мир должен принять во внимание это предсказание и оказать давление на киевский режим и Израиль, которые являются причинами конфликтов», — указано в материале dikGAZETE.
Напомним, 20 июня на пленарном заседании ПМЭФ Владимир Путин признался, что очень обеспокоен угрозой третьей мировой войны. Тогда президент подчеркнул, что это требует внимательного отношения к событиям на Украине и Ближнем Востоке для поиска решений по всем направлениям.