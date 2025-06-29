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29 июня, 00:31

Серия взрывов прогремела в трёх городах Украины

Львов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Львов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

В ночь на 29 июня в украинских городах Львов, Николаев и Кременчуг произошла серия взрывов, сообщила местная пресса. Взрывы были зафиксированы на фоне объявленной воздушной тревоги, действующей на всей территории страны.

Согласно информации телеканала «Общественное», первые взрывы прозвучали в Николаеве в 1:33 ночи. Спустя две минуты после первого сообщения о взрывах поступила информация о повторных взрывах в этом же городе. В 2:35 был зафиксирован взрыв в Кременчуге, а ранее, в 2:22, поступила информация о взрывах во Львове.

На данный момент подробности о последствиях взрывов не сообщаются. Министерство цифровой трансформации Украины обновляет данные на онлайн-карте, где отмечается, что воздушная тревога объявлена по всей стране.

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Ранее Life.ru писал о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги. О них сообщал мэр города на юге Украины Геннадий Труханов.

Юния Ларсон
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