Серия взрывов прогремела в трёх городах Украины

В ночь на 29 июня в украинских городах Львов, Николаев и Кременчуг произошла серия взрывов, сообщила местная пресса. Взрывы были зафиксированы на фоне объявленной воздушной тревоги, действующей на всей территории страны.

Согласно информации телеканала «Общественное», первые взрывы прозвучали в Николаеве в 1:33 ночи. Спустя две минуты после первого сообщения о взрывах поступила информация о повторных взрывах в этом же городе. В 2:35 был зафиксирован взрыв в Кременчуге, а ранее, в 2:22, поступила информация о взрывах во Львове.

На данный момент подробности о последствиях взрывов не сообщаются. Министерство цифровой трансформации Украины обновляет данные на онлайн-карте, где отмечается, что воздушная тревога объявлена по всей стране.