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29 июня, 05:15

Страны НАТО закупили американское вооружение на рекордные 21 миллиард долларов

Уитакер: Страны НАТО в 2024 году закупили у США оружия на $21 млрд

НАТО. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

НАТО. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил, что страны – союзники приобрели американских вооружений и военной техники на рекордные 21 миллиард долларов в прошлом году. В заявлении дипломат подчеркнул технологическое превосходство Штатов, отметив, что «разрыв между американскими военными инновациями и остальным миром огромен».

Уитакер акцентировал, что НАТО в значительной степени полагается на передовые технологии Вашингтона, которые составляют основу коллективной обороны альянса. При этом он указал на важный экономический аспект этих закупок — европейские страны, приобретая американское вооружение, фактически поддерживают рабочие места и производственную базу США.

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Ранее в интервью с представителями СМИ президент России Владимир Путин отметил, что западные страны прибегают к ложным утверждениям о российской агрессии, чтобы оправдать свою милитаризацию. Он подчеркнул, что НАТО искажает действительность, используя мнимую угрозу от Москвы как предлог для увеличения военных бюджетов и агрессивной риторики.

Артём Гапоненко
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