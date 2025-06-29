Страны НАТО закупили американское вооружение на рекордные 21 миллиард долларов

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил, что страны – союзники приобрели американских вооружений и военной техники на рекордные 21 миллиард долларов в прошлом году. В заявлении дипломат подчеркнул технологическое превосходство Штатов, отметив, что «разрыв между американскими военными инновациями и остальным миром огромен».

Уитакер акцентировал, что НАТО в значительной степени полагается на передовые технологии Вашингтона, которые составляют основу коллективной обороны альянса. При этом он указал на важный экономический аспект этих закупок — европейские страны, приобретая американское вооружение, фактически поддерживают рабочие места и производственную базу США.