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29 июня, 02:23

Польша подняла истребители из-за активности России на Украине

Истребитель F-16 ВВС Польши. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf

Истребитель F-16 ВВС Польши. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf

Варшава и её союзники подняли авиацию в воздух из-за предполагаемой активности России на Украине. Об этом сообщает оперативное командование вооружённых сил Польши в соцсети Х.

По данным командования, военные самолёты начали выполнять задачи в польском воздушном пространстве в ответ на активные действия России на украинской территории. Оперативный командующий отдал приказ привести в действие «все имеющиеся в его распоряжении силы и средства».

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Также в воздух подняли дежурные пары истребителей. Наземные системы ПВО и радиолокационной разведки привели в состояние повышенной готовности. Польские военные заявили, что эти меры направлены на обеспечение безопасности в регионах, граничащих с «уязвимыми районами».

«Оперативное командование вооружённых сил следит за текущей ситуацией. Подчинённые силы и средства готовы к немедленному реагированию», — добавили польские военные.

Ранее Life.ru рассказывал, что военно-воздушные силы Германии подняли истребители после обнаружения Ил-20М над Балтийским морем. Российский самолёт засекли радары НАТО.

Лия Мурадьян
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