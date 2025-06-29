Польша подняла истребители из-за активности России на Украине

Варшава и её союзники подняли авиацию в воздух из-за предполагаемой активности России на Украине. Об этом сообщает оперативное командование вооружённых сил Польши в соцсети Х.

По данным командования, военные самолёты начали выполнять задачи в польском воздушном пространстве в ответ на активные действия России на украинской территории. Оперативный командующий отдал приказ привести в действие «все имеющиеся в его распоряжении силы и средства».

Также в воздух подняли дежурные пары истребителей. Наземные системы ПВО и радиолокационной разведки привели в состояние повышенной готовности. Польские военные заявили, что эти меры направлены на обеспечение безопасности в регионах, граничащих с «уязвимыми районами».

«Оперативное командование вооружённых сил следит за текущей ситуацией. Подчинённые силы и средства готовы к немедленному реагированию», — добавили польские военные.