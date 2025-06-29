В Ивановской области двух женщин заочно приговорили за убийство военного

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по делу об убийстве капитана Константина Нагайко, командира батареи ракетной бригады, которое произошло в декабре 2024 года в городе Шуя Ивановской области. Как сообщает ТАСС, россиянка Елена Попова получила 24 года лишения свободы, а украинка Мария Савоста — 18 лет. Обе женщины объявлены в международный розыск.

Согласно материалам дела, Савоста отправила военнослужащему посылку с самодельным взрывным устройством, а Попова обеспечила её доставку. Преступление было квалифицировано как террористический акт. 29-летний капитан Нагайко погиб при взрыве этой посылки.