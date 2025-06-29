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29 июня, 03:24

В Ивановской области двух женщин заочно приговорили за убийство военного

Суд. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Суд. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по делу об убийстве капитана Константина Нагайко, командира батареи ракетной бригады, которое произошло в декабре 2024 года в городе Шуя Ивановской области. Как сообщает ТАСС, россиянка Елена Попова получила 24 года лишения свободы, а украинка Мария Савоста — 18 лет. Обе женщины объявлены в международный розыск.

Согласно материалам дела, Савоста отправила военнослужащему посылку с самодельным взрывным устройством, а Попова обеспечила её доставку. Преступление было квалифицировано как террористический акт. 29-летний капитан Нагайко погиб при взрыве этой посылки.

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Ранее в Санкт-Петербурге была арестована 24-летняя жительница Москвы, подозреваемая в подготовке теракта. По данным следствия, женщина, имеющая антипатии к российскому правительству, получила указания от неустановленных лиц. Ей было поручено установить самодельное взрывное устройство на транспортное средство руководителя одного из отделов компании.

Артём Гапоненко
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