В Ивановской области двух женщин заочно приговорили за убийство военного
Суд. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa
Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по делу об убийстве капитана Константина Нагайко, командира батареи ракетной бригады, которое произошло в декабре 2024 года в городе Шуя Ивановской области. Как сообщает ТАСС, россиянка Елена Попова получила 24 года лишения свободы, а украинка Мария Савоста — 18 лет. Обе женщины объявлены в международный розыск.
Согласно материалам дела, Савоста отправила военнослужащему посылку с самодельным взрывным устройством, а Попова обеспечила её доставку. Преступление было квалифицировано как террористический акт. 29-летний капитан Нагайко погиб при взрыве этой посылки.
Ранее в Санкт-Петербурге была арестована 24-летняя жительница Москвы, подозреваемая в подготовке теракта. По данным следствия, женщина, имеющая антипатии к российскому правительству, получила указания от неустановленных лиц. Ей было поручено установить самодельное взрывное устройство на транспортное средство руководителя одного из отделов компании.