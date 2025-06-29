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29 июня, 06:52

«Хотелось бы отдыхать»: Лавров пошутил о работе в ходе визита в Киргизию

Лавров признался, что мечтает об отдыхе на Иссык-Куле, но приходится работать

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Киргизию шутливо признался, что предпочёл бы проводить время на отдыхе у озера Иссык-Куль, но обязан выполнять служебные задачи. Глава российского внешнеполитического ведомства прибыл в курортный Чолпон-Ату, где проходят мероприятия Совета министров иностранных дел ОДКБ.

Лавров шутливо высказался о желании отдохнуть на Иссык-Куле. Видео © Telegram / Zvezdanews

«В этом прекрасном месте на Иссык-Куле будем работать. Сожалею, хотелось бы больше отдыхать», — с улыбкой отметил Лавров, общаясь с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым.

В рамках визита он принимает участие не только в заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности, но также и во встречах с руководством республики.

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Напомним, что накануне глава российского внешнеполитического ведомства прибыл с рабочим визитом в Бишкек. В программе были запланированы переговоры с президентом Киргизии и главой МИД республики Жээнбеком Кулубаевым, а также участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.

Мария Любицкая
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