«Хотелось бы отдыхать»: Лавров пошутил о работе в ходе визита в Киргизию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Киргизию шутливо признался, что предпочёл бы проводить время на отдыхе у озера Иссык-Куль, но обязан выполнять служебные задачи. Глава российского внешнеполитического ведомства прибыл в курортный Чолпон-Ату, где проходят мероприятия Совета министров иностранных дел ОДКБ.

Лавров шутливо высказался о желании отдохнуть на Иссык-Куле. Видео © Telegram / Zvezdanews

«В этом прекрасном месте на Иссык-Куле будем работать. Сожалею, хотелось бы больше отдыхать», — с улыбкой отметил Лавров, общаясь с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым.

В рамках визита он принимает участие не только в заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности, но также и во встречах с руководством республики.