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29 июня, 07:51

Автор книги о садоводстве рассказала, как заботиться о яблоне для грандиозного урожая

Садовод Самойлова: Летом яблоню стоит подкармливать трижды

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mythja

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mythja

Чтобы яблоня радовала сочными плодами, ей нужна правильная подкормка летом — три раза за сезон, начиная с июня. Как лучше заботиться об этом деревце в беседе с URA.ru рассказала садовод-блогер и автор книги «Не просто огород. Как получить южный урожай на севере» Светлана Самойлова.

В начале июня важно внести комплекс микроэлементов, а не только азот. Перед подкормкой корни увлажняют обычной водой, затем вливают раствор с гуматом калия (2 ст. л. на 10 л воды). Для деревьев старше 10 лет — по одной лейке на ямку, старше 20 — по две.

После этого вносят азотные удобрения — настой трав или навоз, проливая лунки водой и закрывая их почвой. Повторную подкормку делают в середине июля тем же раствором или специальными удобрениями.

В августе применяют комплексные минеральные удобрения для осеннего периода, разводя гранулы в воде и поливая по 2–3 лейки на ямку. За такой уход в благодарность вам яблоня отдаст вкусный и богатый урожай.

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Владимир Озеров
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